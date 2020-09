Napoli, sequestrati costumi di Halloween e mascherine non a norma (Di martedì 8 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – A distanza di oltre un mese e mezzo dalla celebre festa di Halloween, un ingrosso in via Carlo di Tocco, gestito da un 36enne di origini cinesi, è stato ispezionato dai carabinieri della stazione forestale di Napoli. Oltre 3600 gli articoli per feste sequestrati perché potenzialmente dannosi per la salute: piatti in carta, bicchieri, posate in plastica e cartone. sequestrati anche 1000 costumi di Halloween per bambini e 1500 giocattoli a forma di zucca di Halloween perché sprovvisti delle indicazioni di pericolosità e della certificazione CE. In vendita all’ingrosso anche 4mila mascherine FFP2 senza alcuna certificazione di qualità e ... Leggi su anteprima24

