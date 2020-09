Morte Willy, i fratelli Bianchi: 'Non lo abbiamo toccato. Respingiamo ogni accusa' (Di martedì 8 settembre 2020) 'Non lo abbiamo toccato. Respingiamo ogni accusa. Siamo intervenuti per dividere, abbiamo visto un parapiglia e siamo arrivati'. È quanto hanno detto Marco e Gabriele Bianchi durante l'interrogatorio ... Leggi su leggo

