Mario Giordano impallina Faraone: «Se hai coraggio sali sulla nave dei migranti col Covid» (Di martedì 8 settembre 2020) Mario Giordano mette all’angolo Davide Faraone sull’immigrazione. Ospite di Nicola Porro a Quarta repubblica, il conduttore di Fuori dal coro è intervenuto con l’esponente di Italia Viva. L’ex Pd un anno salì sulla Sea Watch per portare la solidarietà della sinistra a Carola Rackete e ai migranti che si trovavano sulla nave. Il capitano poche ore dopo sbarcò con i migranti violando le disposizioni del ministro degli Interni Matteo Salvini. Oggi la situazione è perlopiù analoga, solo che al al governo non c’è più la Lega. Ma ci sono Pd e Italia Viva. E i migranti ospitati sulle navi-quarantena sono positivi al coronavirus. Ora però ... Leggi su secoloditalia

Cosa andrà in onda oggi in prima serata sulle reti Rai, Mediaset e La7? La programmazione serale del secondo giorno della stagione tv 2020/2021 vede tanti debutti. Tra questi c’è quello di Carta Bianc ...Prima gli ride in faccia, poi Mario Giordano sbatte davanti a Davide Faraone un pensiero che molti italiani, non solo i cosiddetti sovranisti, condividono sul tema dell'immigrazione. Ospite di Nicola ...