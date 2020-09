Lukashenko ammette: «Forse sono rimasto al potere un po' troppo» (Di martedì 8 settembre 2020) Il presidente bielorusso, tuttavia, continua a sostenere di essere l'unico a poter difendere il proprio Paese. Leggi su media.tio.ch

Centinaia di arresti in Bielorussia nel corso delle nuove manifestazioni di protesta contro il presidente Aleksandr Lukashenko, accusato di aver vinto le elezioni dello scorso 9 agosto grazie a brogli ...L'oppositrice - l'ultima delle tre donne che avevano guidato il fronte contro Aleksander Lukashenko rimasta in Bielorussia - era stata portata via ieri mattina a Minsk da un commando di uomini incappu ...