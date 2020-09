L'Inter non molla Kanté: colpo difficile ma non impossibile, è il leader del centrocampo scelto da Conte (Di martedì 8 settembre 2020) Kanté è "l’uomo in più in mezzo al campo, il leader che sappia indicare alla squadra la strada per il successo" conferma La Gazzetta dello Sport Leggi su 90min

FcInterNewsit : Zanetti: 'Messi, l'Inter non poteva. Nessuna trattativa per Lautaro al Barcellona, Vidal ora è blaugrana' - FcInterNewsit : CdS - Nainggolan adesso non è più ai margini dell'Inter: crescono le chance di restare a Milano - capuanogio : ?? L’#Inter ha deciso che Lautaro #Martinez è fuori dal mercato e non ci sono tracce di una possibile riapertura del… - IononDevo : RT @alessio_nic: #Inter capitolo uscite: - Il #Genoa non molla Ranocchia. Se il ragazzo vorrà, l'Inter lo libererà. - #JoaoMario, richieste… - FabrizioCossu : @IannielloBruno @Fil_Biafora @P_Rocchetti87 @FlavioMTassotti @aleaus81 @augustociardi75 Credo che Pellegrini possa… -