Lecce, Rispoli ai saluti: l’ex Palermo firma con il Crotone e torna in Serie A (Di martedì 8 settembre 2020) Dopo l'amara retrocessione con la maglia del Lecce, Andrea Rispoli ritrova subito la Serie A.L'esterno destro ex Palermo lascia il club salentino e firma un contratto biennale, con opzione per un'eventuale terza stagione, con il Crotone.Il classe 1988 approda così alla corte di Giovanni Stroppa con entusiasmo e voglia di fornire un contributo prezioso alla causa dei pitagorici. Rispoli vanta ben 332 presenza tra massima Serie e torneo cadetto, impreziosite dalla realizzazione di ben 25 reti in carriera. Bottino di assoluto rilievo per un laterale duttile capace di fungere sia da quarto basso sulla linea difensiva che da quinto alto all'altezza della mediana sul binario destro. L'ex Parma saluta la società pugliese dopo una sola stagione ... Leggi su mediagol

