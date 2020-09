Lamorgese: 'rischio seconda ondata da Tunisia'. Task force per gestione contagi in hotspot (Di martedì 8 settembre 2020) Superata per il momento l'emergenza migranti a Lampedusa, la ministra dell'Interno invita a non abbassare la guardia: 'i barchini non partono più da Sfax ma presto troveranno nuovi porti'. Istituita ... Leggi su tg.la7

LPincia : RT @claudio_2022: Cinque alberghi galleggianti per la quarantena dei migranti volute dalla Lamorgese. 537 migranti positivi con il rischio… - tvbusiness24 : La ministra dell'interno #Lamorgese dichiara: 'Ci sono imprenditori che cercano di far fuori la concorrenza appoggi… - Piero42395724 : RT @claudio_2022: Cinque alberghi galleggianti per la quarantena dei migranti volute dalla Lamorgese. 537 migranti positivi con il rischio… - mariangelalo33 : RT @claudio_2022: Cinque alberghi galleggianti per la quarantena dei migranti volute dalla Lamorgese. 537 migranti positivi con il rischio… - MariellaLoi : RT @claudio_2022: Cinque alberghi galleggianti per la quarantena dei migranti volute dalla Lamorgese. 537 migranti positivi con il rischio… -