Inter, agenti di Lautaro Martinez in arrivo: rinnovo sul tavolo. Via la clausola e ingaggio raddoppiato: i dettagli (Di martedì 8 settembre 2020) Iniziano le trattative tra l’Inter e gli agenti di Lautaro Martinez per il rinnovo di contratto Allontanata per il momento la minaccia Barcellona, in casa Inter è tempo di pensare al rinnovo del contratto di Lautaro Martinez. Un segnale evidente in questa direzione è l’arrivo degli agenti del giocatore in Italia attesi per i prossimi giorni, quando le parti si incontreranno e il club nerazzurro metterà sul tavolo delle trattative un nuovo contratto con stipendio adeguato e niente clausola rescissoria. Ecco il punto fatto dalla Gazzetta dello Sport in edicola oggi. “Oggi Lautaro guadagna, bonus compresi, ... Leggi su intermagazine

Light1908 : RT @cmdotcom: #Lautaro, agenti in arrivo: la risposta al rilancio del #Barça e l'#Inter non esclude che ora... - 0Calciomercato : LAUTARO MARTINEZ e L’INTER un matrimonio destinato ad andare avanti! Agenti dell’argentino in arrivo in Italia e nu… - CalcioNews24 : Inter, gli agenti di Lautaro presto in Italia: si parlerà del rinnovo del Toro - fcin1908it : Inter, agenti di Lautaro in arrivo. Cds: 'A che scopo? Non escluso che nei bagagli ci sia...' -… - LuigiBevilacq17 : RT @corradone91: Gli agenti di #LautaroMartinez arriveranno in Italia nei prossimi giorni. L'#Inter offrirà loro il rinnovo per il Toro: 6m… -