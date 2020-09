Insulti omofobi a un codognese. Tre giovani: "Devi morire" (Di martedì 8 settembre 2020) Aggressione omofoba in città. Il grave episodio è avvenuto nel primo pomeriggio di domenica nei pressi del piazzale del polo commerciale nel quadrilatero tra via Falchetti, Da Vinci e Groppi. Un uomo ... Leggi su ilgiorno

Aggressione omofoba in città. Il grave episodio è avvenuto nel primo pomeriggio di domenica nei pressi del piazzale del polo commerciale nel quadrilatero tra via Falchetti, Da Vinci e Groppi. Un uomo ...

Lgtb, M5S: Lombardia sia protagonista contro discriminazioni

Milano, 4 set. (askanews) - Un protocollo per prevenire e contrastare il fenomeno delle discriminazioni per orientamento sessuale o identità di genere e aderire Re.a.dy, la rete nazionale di Istituzio ...

