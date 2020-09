Il video beffa dei fratelli picchiatori. Ira social: "Subumani, marcite in galera" (Di martedì 8 settembre 2020) Stefano Vladovich Filmato postato su Facebook da Gabriele Bianchi dopo la morte di Willy Monteiro. Le reazioni sul web: "Non devono restare impuniti" «I Subumani che hanno ucciso a calci e pugni #WillyMonteiroDuarte devono marcire in galera. Fine. Questo bisognerebbe leggere in giro, solo questo. Invece è partito l'assalto al corpo del ragazzo, ancora caldo, per trasformarlo in un vessillo politico e ideologico. Che schifo» scrive Matteo B. sui social. È il giorno che segue la morte del giovane cuoco. Il popolo del web va subito a processo. A provocora l'ondata di risentimento social anche l'ultimo contenuto pubblicato sul suo profilo Facebook da Gabriele Bianchi, arrestato assieme al fratello Marco con l'accusa di omicidio preterintenzionale. Risale a domenica alle 6.39. Il ... Leggi su ilgiornale

