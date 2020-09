Il righello che si piega ma non si spezza (Di martedì 8 settembre 2020) È probabile che Stria sia il righello più elegante apparso finora. Basta il primo impatto per avere tale percezione, per via della limitata lunghezza di 30 centimetri e dei due bracci che ruotano attorno a un giunto a coda di rondine. Realizzato per funzionare su ogni tipo di superficie, proprio grazie al particolare design consente un utilizzo flessibile per agevolare misurazioni e disegni di artisti, designer e architetti, che necessitano di fissare in pochi attimi input e idee. Disponibile in due versioni, una in ottone con finitura a specchio (facile da lucidare per farlo tornare allo stato originale, promettono gli autori, quando col tempo si ossiderà) e l’altra in acciaio inossidabile, entrambi secondo l’azienda produttrice Makers Cabinet destinati a durare molto a lungo. In arrivo entro il prossimo dicembre, il ... Leggi su wired

L'appuntamento è per sabato 12 settembre, presso piazza don Carlo Cervini. La Lega Giovani di Frosinone in campo «per aiutare studenti e famiglie». Questi gli orari: la mattina dalle 10.30 alle 12.30, ...

Il rientro a scuola è ormai davvero dietro l’angolo e sono gli ultimi giorni utili per mettere insieme tutto quello che serve per presentarsi dietro ai banchi con tutte le attrezzature non solo a stud ...

