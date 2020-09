IL DEEP STATE AMERICANO HA FINANZIATO IL PCC PER CREARE LA SOPPRESSIONE PANDEMICA DELLE NOSTRE VITE. (Di martedì 8 settembre 2020) In Mongolia il Regime Cinese continua la repressione nei confronti del popolo, terrorizzando gli studenti che protestano per le restrizioni sull’insegnamento della lingua locale, ma anche attraverso più che sospetti suicidi dei più noti dissidenti, proprio come sta accadendo ad Hong Kong ormai già da diverso tempo, e dove in questi giorni sono STATE picchiate ed arreSTATE più di 90 persone. La gente intanto in Mongolia si riversa nelle strade per cantare l’inno nazionale protestando di fatto anche per l’uso dell’esercito nelle scuole per intimorire gli studenti impedendogli di fatto di fuggire dalle classi e, ai loro di genitori, di andarli a prendere in caso di fuga.Mentre la repressione della polizia per le strade è drammatica, l’India continua ad ammassare truppe al confine con la ... Leggi su databaseitalia

alepaganotwit : NEL 1992 IL DEEP STATE USA ORGANIZZO' IL CROLLO DELLA 1’ REPUBBLICA PER DAR INIZIO ALLA TRANSIZIONE VERSO IL NUOVO… - ANPNL05 : NWO, Satanisti maniaci e pedofili che compiono atrocità sui bambini? – Human_rEvolution. - DatabaseItalia : In Mongolia il Regime Cinese continua la repressione nei confronti del popolo, terrorizzando gli studenti che prote… -

Ultime Notizie dalla rete : DEEP STATE Che cos’è QAnon, il complotto su ‘deep state’ e pedofilia che imbarazza Trump Il Riformista