Il bonus Covid di Trump anche ai cittadini Ue. Ma è un errore (Di martedì 8 settembre 2020) Quando Manfred Barnreiter, 73enne in pensione, si è visto consegnare una lettera con un assegno, il tutto etichettato a firma del "presidente Donald J. Trump", ha pensato bene di andare dritto alla sua banca. Dove in effetti ha... Leggi su europa.today

fattoquotidiano : I furbastri del sussidio. Ancora ignoti [di Lorenzo Giarelli] #FattoQuotidiano #edicola #31agosto - codiceateco : Decreto Agosto: l’INPS ha pubblicato le prime indicazioni e i chiarimenti in merito ai bonus e alle indennità intro… - Impresa8108 : Decreto Agosto: l’INPS ha pubblicato le prime indicazioni e i chiarimenti in merito ai bonus e alle indennità intro… - Imbruttito2 : Santi del 8 settembre: Natività della Beata Vergine Maria. San Sergio I (Papa - festeggiato anche il 9), Sant'Adria… - ZenatiDavide : Caos Covid: rinviare riapertura scuole e bonus alle famiglie: di Giacomo Chiappori -La situazione di emergenza, cir… -

Ultime Notizie dalla rete : bonus Covid

EuropaToday

Quest’anno, oltre allo stanziamento di 50mila euro già previsto dalla convenzione, ci sarà un ulteriore contributo, saranno usati i fondi per l’emergenza sanitaria Un bonus per tutte le famiglie che h ...L'Agenzia chiarisce che «il contribuente incorre nella decadenza dalle predette agevolazioni fiscali in relazione al nuovo acquisto, se non vende entro l'anno l'abitazione agevolata pre-posseduta, con ...