Il Barcellona vuole blindare Ansu Fati: pronta la maxi clausola (Di martedì 8 settembre 2020) Dopo la burrascosa estate del Barcellona, alla Ciutat Esportiva sembra essere tornato il sereno. Leo Messi dopo aver chiesto la cessione è tornato sui suoi passi per evitare una battaglia legale con il club della sua vita. Questo non toglie però che nel 2021 l'argentino partirà quasi sicuramente e per quella data la società vuole farsi trovare pronta blindando uno dei suoi talenti.Ansu Fati, IL BARÇA LO BLINDA CON UNA SUPER clausolacaption id="attachment 865793" align="alignnone" width="300" Ansu Fati (getty images)/captionIl giocatore in questione è Ansu Fati, lo spagnolo di soli 17 anni che ha già fatto vedere tantissimo nell'ultima stagione. Sarà lui, secondo i ... Leggi su itasportpress

