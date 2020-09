I fratelli Bianchi negano tutto: "Non abbiamo ucciso noi Willy, facevamo da pacieri" (Di martedì 8 settembre 2020) I fratelli Bianchi, accusati dell'omicidio di Willy Monteiro, hanno negato di averlo pestato fino a provocarne la morte. "Siamo dispiaciuti e distrutti perché accusati di un omicidio che non abbiamo commesso", hanno detto al gip di Velletri i fratelli Marco e Gabriele Bianchi durante l' interrogatorio di convalida dell'arresto nel carcere romano di Rebibbia per l'omicidio di Willy, ucciso nella notte tra sabato e domenica a Colleferro. "I miei assistiti non hanno partecipato alla rissa. Sono scesi dalla loro auto per fare da paciere dopo aver visto alcuni loro amici coinvolti nella rissa. Al giudice hanno indicato i nomi di questi amici", ha detto l'avvocato Massimiliano Pica, difensore dei fratelli Marco e Gabriele ... Leggi su iltempo

