Guerra Fredda Stati Uniti Cina sui dati sensibili (Di martedì 8 settembre 2020) La Cina ha varato una serie di regole che la scaraventano in una Guerra Fredda contro gli Stati Uniti. Le regole sono progettate per impedire ai governi stranieri di acquisire dati archiviati localmente, quindi dati sensibili. Estremo tentativo per contrastare le accuse di Washington: TikTok e WeChat condividono informazioni sensibili. La Cina smuove la Guerra … Leggi su periodicodaily

Ultime Notizie dalla rete : Guerra Fredda Guerra fredda tra Stati Uniti e Cina - Nuovomille.it La Cina si rifiuta di rinnovare gli accrediti stampa dei giornalisti USA

Continuano a inasprirsi le tensioni fra gli USA e la Cina. I due paesi sono in lotta per la guerra commerciale, per la situazione a Taiwan e Hong Kong, per i diritti umani. Ora, il conflitto si è spos ...

A Cesinali la presentazione del libro “In viaggio a Berlino Est”

Il comunicato di presentazione del libro “In viaggio a Berlino Est”: “L’Associazione Culturale Misca Lab, ha il piacere e l’onore di presentare questo evento speciale. Il 9 settembre alle ore 18:30, n ...

