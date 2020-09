Gigi D’Alessio rivelazione choc sulla Tatangelo: fan allibiti (Di martedì 8 settembre 2020) Nell’occasione di un contesto, di sani festeggiamenti, Gigi D’Alessio rivela ai fan la verità sulla separazione definitiva con Anna Tatangelo Sono attimi di tensione per la carriera di Gigi D’Alessio che finora non aveva conosciuto scampoli di sosta, se non in due precise occasioni, entrambe sul piano sentimentale: la separazione dall’ex moglie Carmela Barbato e … L'articolo Gigi D’Alessio rivelazione choc sulla Tatangelo: fan allibiti proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife

kit3mmu0rt : Mio padre mi sta facendo ascoltare il nuovo album di Gigi D’Alessio - YVNGJXFFXRY : @aafriendzoni Adesso Enzo Dong si è messo a fare le canzoni con Gigi D'Alessio, sto male - emafederigo : Come si smette di ascoltare l’ultimo disco di gigi d’Alessio non lo so caccia la napoletana che è in me al 600% - aairedised : ma è normale che io sia più felice a casa a vedere 20 anni che siamo italiani ed ascoltare gigi d'alessio piuttosto che ad uscire? - ItsGrisbiBitch : Dio vi vede che state ascoltando le canzoni di Gigi D'Alessio... BUONGIORNO. PS Ma 'Vint'ann fa' è dedicata a Carmela!? ?????? -

Ultime Notizie dalla rete : Gigi D’Alessio Vanessa Incontrada chiama il marito sul palco: «Mi disse di sorridere dei miei difetti» Corriere TV