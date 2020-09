Formula 1, Pierre Gasly dopo la vittoria a Monza “48 ore da pazzi” (Di martedì 8 settembre 2020) A distanza di un paio di giorni dalla clamorosa vittoria a Monza nel Gran Premio d’Italia, Pierre Gasly è tornato ad esprimere le proprie emozioni attraverso Twitter. “Wow, le ultime 48 ore sono state da pazzi – scrive il pilota francese dell’AlphaTauri – Prima vittoria in Formula 1, un giorno che non dimenticherò mai. Ho amato ogni secondo, lo sport è bellissimo e regala emozioni così intense. Lasciatemi ringraziare tutti coloro che si sono congratulati e mi hanno mandato messaggi, li ho apprezzati tutti.” Il tweet di Gasly Wooow… crazy last 48hours. 1st race win in F1, a day I’ll remember forever. Sport is beautiful & gives such intense emotions, loved every second of it. Let me thank ... Leggi su sportface

