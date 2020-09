Edin Dzeko non vuole lasciare la Roma (Di martedì 8 settembre 2020) I tifosi giallorossi ora sono ottimisti. Edin Dzeko non sembra avere alcuna voglia di lasciare la Roma. “Ogni anno si parla del mio addio” ha affermato l’attaccante bosniaco. La moglie, dopo la gara pareggiata con l’Italia, ha postato una storia a chiare tinte giallorosse. Dopo l’indizio della signora Dzeko è arrivato anche quello del centravanti, che ha postato suInstagram una foto che lo ritrae con una divisa a metà tra la maglia giallorossa e quella della Bosnia. Più chiaro di così: Edin vestirà ancora la maglia della Roma. Leggi su laprimapagina

giacomo94_ : @Mirko799 Ovvio Mirko, è proprio questo il problema. Il piano della Juve era prendere Dzeko, ma l’opportunità Suare… - Gobbo4ever1 : È fatta per Edin #Dzeko alla #Juventus #Suarez è saltato. Benvenuto Edin?????? IL MAESTRO ????? - angeloranieri99 : RT @BombeDiVlad: ?? La #Roma si tiene cauta, la #Juventus si tiene alla finestra: Edin #Dzeko vuole restare, ma la sua sarebbe una cessione… - FrancescoRoma78 : RT @BombeDiVlad: ?? La #Roma si tiene cauta, la #Juventus si tiene alla finestra: Edin #Dzeko vuole restare, ma la sua sarebbe una cessione… - acdicerbo : RT @BombeDiVlad: ?? La #Roma si tiene cauta, la #Juventus si tiene alla finestra: Edin #Dzeko vuole restare, ma la sua sarebbe una cessione… -

Nonostante la Juve abbia gettato la spugna, ancora non è sicuro che il gigante bosniaco rimanga in giallorosso. Se così non fosse la Roma non vuole farsi trovare impreparata e in queste ore starebbe l ...ROMA - Il dramma Zaniolo è stato vissuto non solo dal ragazzo e dalla Roma, ma anche da tanti calciatori che gli hanno voluto mandare un messaggio di incoraggiamento e solidarietà. Tra questi anche Ar ...