Droga ed estorsione: a Molfetta confiscati beni per 3 milioni di euro (Di martedì 8 settembre 2020) I finanzieri della Tenenza di Molfetta hanno eseguito un provvedimento di confisca di beni nei confronti di un molfettese, R.S., noto alla Forze dell'Ordine per reati in materia di stupefacenti, usura ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

_Carabinieri_ : Traffico di droga, tentata estorsione, sequestro di persona e porto illegale di arma: i reati contestati alle perso… - LaGazzettaWeb : Droga ed estorsione: a Molfetta confiscati beni per 3 milioni di euro - NewSicilia : L'uomo è stato arrestato con l’accusa di #estorsione e #maltrattamenti in #famiglia. #Violenza #Trapani #Cronaca… - Cityhuntertaxi1 : RT @_Carabinieri_: Traffico di droga, tentata estorsione, sequestro di persona e porto illegale di arma: i reati contestati alle persone ar… - franconemarisa : RT @_Carabinieri_: Traffico di droga, tentata estorsione, sequestro di persona e porto illegale di arma: i reati contestati alle persone ar… -

Ultime Notizie dalla rete : Droga estorsione Droga, estorsione e usura: confiscati 3 milioni di beni a pregiudicato 50enne di Molfetta Il Quotidiano Italiano - Bari Cocaina e usura, 17 arresti nel Torinese. Il via alle indagini dal suicidio di un imprenditore

SETTIMO TORINESE. «Se mi viene a suonare qualcuno io ti sparo in faccia». E’ il tono di una telefonata di Stefano Ciervo: un cliente gli aveva telefonato e gli stava dicendo che era stato fermato a Sa ...

Droga, sequestri, detenzione di armi: 17 persone arrestate

Traffico e spaccio di droga, ma anche sequestro di persona, lesioni personali aggravate, tentata estorsione, detenzione e porto illegale di armi e ricettazione. E' la lunga lista di reati di cui dovra ...

SETTIMO TORINESE. «Se mi viene a suonare qualcuno io ti sparo in faccia». E’ il tono di una telefonata di Stefano Ciervo: un cliente gli aveva telefonato e gli stava dicendo che era stato fermato a Sa ...Traffico e spaccio di droga, ma anche sequestro di persona, lesioni personali aggravate, tentata estorsione, detenzione e porto illegale di armi e ricettazione. E' la lunga lista di reati di cui dovra ...