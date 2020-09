DL semplificazioni: autovelox, meno vincoli per l’installazione. Le novità in materia di circolazione stradale. In attesa approvazione della Camera (Di martedì 8 settembre 2020) Gli autovelox, in precedenza previsti solo per le strade a scorrimento, potranno essere installati anche in quelle di quartiere. È una delle novità più importanti appese al voto della conversione in legge del ‘Dl semplificazioni‘ Leggi su firenzepost

borghi_claudio : Oh che belle semplificazioni. Più multe per tutti. Autovelox, che rivoluzione: arrivano in città. E i ciclisti avr… - msgelmini : Tra nuovi autovelox, ciclisti contromano e monopattini la sinistra sa come complicare la vita agli #automobilisti.… - sole24ore : Dl Semplificazioni, autovelox fissi anche nelle strade locali e di quartiere - markorusso69 : RT @borghi_claudio: Oh che belle semplificazioni. Più multe per tutti. Autovelox, che rivoluzione: arrivano in città. E i ciclisti avranno… - FirenzePost : DL semplificazioni: autovelox, meno vincoli per l’installazione. Le novità in materia di circolazione stradale. In… -