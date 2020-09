Crescono a livello record i contagi in India (Di martedì 8 settembre 2020) Che la pandemia di coronavirus sarebbe stata una grandissima sfida per l’India di Narendra Modi era chiaro sin dal principio, considerando le enorme problematiche igienico-sanitarie, sociali e legate alla tradizione stessa del popolo Indiano. Tuttavia, alla vigilia dello scoppio dirompente della malattia nel paese le misure prese dal governo federale sembrano essere state messe in … InsideOver. Leggi su it.insideover

Italia, crescono i morti per covid: +16 Il premier Conte: «Mai più lockdown» L'Eco di Bergamo Paolo Gentiloni: dall'inizio del lockdown i giganti del web sono cresciuti per questo dovrebbero pagare più tasse

“Accettare l’idea che i colossi del web, i veri vincitori della crisi innescata dal covid, non stiano pagando un’adeguata proporzione di tasse in Europa rappresenta un grosso problema” sostiene Paolo ...

Le auto a noleggio vanno sempre più a ruba: danni per il settore superiori ai 12 mln di

“Non conosce crisi l’industria criminale dei furti di auto in noleggio a breve termine. Nell’ultimo anno sono state 1.800 le vetture e i furgoni sottratti, quasi 5 ogni giorno, in crescita dell’11% ri ...

