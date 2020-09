Covid, 1.370 nuovi casi e 10 morti nelle ultime 24 ore (Di mercoledì 9 settembre 2020) (Adnkronos) – Lieve risalita dei contagi da . Sono stati 1.370 i nuovi casi. Il totale da inizio emergenza sale così a 280.153. Dieci i morti nelle ultime 24 ore. E’ quanto emerge dai dati del ministero della Salute, pubblicati sul sito della Protezione Civile. In terapia intensiva 143 persone, un ricovero in più rispetto a ieri. Nessuna Regione a zero contagi da ieri. Sono stati 92.403 tamponi nelle ultime 24 ore, 9.364.213 il numero complessivo, mentre sono 563 i guariti da ieri per un totale di 210.801 da inizio emergenza. L'articolo Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

