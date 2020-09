Coronavirus Puglia, picco di contagi su 3590: 143 positivi, la metà nel Barese. Tre i morti (Di martedì 8 settembre 2020) BARI - Continua la seconda ondata di contagi da Coronavirus in Puglia: solo oggi sono stati registrati 3.590 test per l'infezione da Covid-19 Coronavirus e sono stati registrati 143 casi positivi: 74 ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

