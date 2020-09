Coronavirus, il punto: numero record di tamponi effettuati, cinque positività nel Lecchese (Di martedì 8 settembre 2020) Nonostante un numero record di tamponi in tutta Lombardia, più di ventimila quelli effettuati, in provincia di Lecco soltanto cinque casi di positività al Sars-Cov2. A oggi il numero di contagiati nel ... Leggi su leccotoday

Corriere : ?? Un documento di 40 pagine, tre scenari di rischio, grafici e tabelle per mettere a punto le misure contro l’epide… - ShaktiTemple : SCIENZA SCAMDEMICA: i 'casi' di coronavirus sono privi di significato dal punto di vista medico, ma vengono utilizz… - NapoliToday : #Cronaca Covid, nuovi casi e tamponi ai rientranti: il punto dell'Asl Napoli 1 Centro - badtasteit : #Netflix e Coronavirus: Reed Hastings fa il punto sull'offerta di contenuti e sul ritorno in ufficio - miocugino1 : RT @generacomplotti: #fakeNews Mio cugino ha fatto un video che dimostra che il #COVID19 è stato messo a punto dall'INPS per non svelare la… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus punto Coronavirus, il punto: numero record di tamponi effettuati, cinque positività nel Lecchese LeccoToday La lezione sul Covid che ci danno i pipistrelli (e che può portare a scoprire nuove cure)

I pipistrelli insegnano e sono sempre più studiati dai ricercatori dal momento che rappresentano un serbatoio per moltissimi virus, potenzialmente pericolosi per l’uomo. Ma che cos’hanno di tanto spec ...

Coronavirus, Azzolina “Rischio zero non esiste”

ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo lavorato sulla prevenzione con diverse misure. Il rischio zero non esiste, ma ci siamo preparati. Nel caso ci fosse un sospetto positivo è stato predisposto uno spazio appo ...

I pipistrelli insegnano e sono sempre più studiati dai ricercatori dal momento che rappresentano un serbatoio per moltissimi virus, potenzialmente pericolosi per l’uomo. Ma che cos’hanno di tanto spec ...ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo lavorato sulla prevenzione con diverse misure. Il rischio zero non esiste, ma ci siamo preparati. Nel caso ci fosse un sospetto positivo è stato predisposto uno spazio appo ...