Coronavirus, Francia riduce quarantena a sette giorni (Di martedì 8 settembre 2020) Per il Consiglio Scientifico della Francia, si è più contagiosi durante i primi cinque giorni. La decisione definitiva ci sarà venerdì Via tutte le restrizioni, in Europa si comincia ad allentare la pressione riguardante il Coronavirus. Soprattutto in Francia, dove un grande limite che finora aveva riguardato i cittadini da vicino è stato abbattuto. Il Consiglio Scientifico, infatti, ha ufficialmente dato il via libera alla riduzione da quattordici a sette giorni della durata dell’isolamento per le persone risultate positive al virus venuto da Wuhan. Una decisione che sicuramente farà discutere e che non manca di suscitare già molte polemiche, come ampiamente pronosticato. Ad annunciarlo, stamattina, è stato il ministro della ... Leggi su zon

Corriere : La Francia decide di ridurre la quarantena a sette giorni - Corriere : La Francia decide di ridurre la quarantena a sette giorni - Agenzia_Italia : La Francia abbasserà a 7 giorni il periodo di isolamento per il coronavirus - posthorn21 : Tutti idioti negazionisti in Francia? - GiCalvagna : RT @ferdinantripodi: Il Consiglio scientifico della #Francia ha dato il via libera alla riduzione da quattordici a sette giorni della durat… -