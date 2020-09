Coronavirus, focolaio a Polignano a Mare in un’azienda ortofrutticola: 78 contagiati (Di martedì 8 settembre 2020) Settantotto positivi su 159 tamponi effettuati e a Polignano a Mare, nota località turistica del Barese, scatta l’emergenza. Il nuovo focolaio di Coronavirus è stato scoperto in un’azienda ortofrutticola locale. Una situazione “delicata come non mai” commenta il sindaco del paese, Domenico Vitto, già in contatto con l’Asl di Bari e la Protezione Civile. “Invito chi è in attesa di conoscere l’esito del tampone a mettersi in isolamento in via precauzionale” scrive su Facebook, mentre è stato predisposto vicino al campo sportivo un tendone per tutti coloro che vorranno effettuare il tampone in modalità drive-in, specificando che si è di Polignano e si è stati in contatto con persone ... Leggi su ilfattoquotidiano

