Coronavirus, Facebook mette in palio 50 mila dollari per usare i dati (Di martedì 8 settembre 2020) La challenge lanciata con partner scientifici per contributi su modelli di previsione e altre idee utili per il contenimento della pandemia. Il database raccolto su oltre 25 milioni di persone nel mondo Leggi su repubblica

TeresaBellanova : A Coblenza ospiti del governo tedesco, ha inizio il vertice informale #Agrifish. Tratteremo molti temi, uno in part… - StraNotizie : Coronavirus, Facebook mette in palio 50 mila dollari per usare i dati - Syrenaegiziana : RT @SaluteLazio: #CORONAVIRUS: D'AMATO, ‘SU QUASI 10 MILA TAMPONI OGGI NEL LAZIO SI REGISTRANO 129 CASI DI QUESTI 90 SONO A ROMA E ZERO DEC… - alcinx : RT @SaluteLazio: #CORONAVIRUS: D'AMATO, ‘SU QUASI 10 MILA TAMPONI OGGI NEL LAZIO SI REGISTRANO 129 CASI DI QUESTI 90 SONO A ROMA E ZERO DEC… - AvvAntonioConte : RT @SaluteLazio: #CORONAVIRUS: D'AMATO, ‘SU QUASI 10 MILA TAMPONI OGGI NEL LAZIO SI REGISTRANO 129 CASI DI QUESTI 90 SONO A ROMA E ZERO DEC… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Facebook Coronavirus, Facebook mette in palio 50 mila dollari per usare i dati La Repubblica Coronavirus: 7 casi a Siniscola,sindaco annuncia restrizioni

(ANSA) - SINISCOLA, 08 SET - Ci sono sette persone positive al Covid 19 a Siniscola. Un numero raggiunto nel giro di tre giorni che fa preoccupare il sindaco del paese Gianluigi Farris che stasera ha ...

Coronavirus, Emiliano rassicura su focolaio in azienda Polignano: “Siamo al lavoro, non spaventiamoci”

“Il dipartimento di prevenzione della Asl di Bari ha attivato immediatamente le procedure di sorveglianza epidemiologica”. È quanto si legge in un posto pubblicato sulla sua pagina Facebook dal presid ...

(ANSA) - SINISCOLA, 08 SET - Ci sono sette persone positive al Covid 19 a Siniscola. Un numero raggiunto nel giro di tre giorni che fa preoccupare il sindaco del paese Gianluigi Farris che stasera ha ...“Il dipartimento di prevenzione della Asl di Bari ha attivato immediatamente le procedure di sorveglianza epidemiologica”. È quanto si legge in un posto pubblicato sulla sua pagina Facebook dal presid ...