Conte difende la Azzolina: ‘La Lega forse avrebbe dovuto presentare mozioni di sfiducia ai propri ministri…’ (Di martedì 8 settembre 2020) Giuseppe Conte in visita ufficiale a Beirut. Il Presidente del Consiglio al momento del suo arrivo parla della scuola e difende la ministra Azzolina. Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha raggiunto Beirut ma non può non pensare all’Italia alle prese con la grande sfida della riapertura della scuola. Giuseppe ConteIl viaggio del premier Conte a Beirut Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte è a Beirut in visita ufficiale anche per testimoniare la vicinanza dell’Italia “a un popolo amico“, come ha dichiarato il premier al momento del suo arrivo. “Siamo stati i primi a intervenire, abbiamo anche un intervento stabile, strutturato. Passeremo a visitare l’ospedale che abbiamo attrezzato, che mettiamo a ... Leggi su newsmondo

Il premier Giuseppe Conte raggiunge Beirut, ma la sua attenzione è ancora tutta per la situazione italiana. La scuola, prima di tutto: "Io sono fiducioso. Devo dire la verità, quest'anno c'è una parti ...

Conte in visita al porto di Beirut a un mese dall'esplosione

AGI - Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, è arrivato al porto di Beirut per una visita in seguito alla tragica esplosione del 4 agosto scorso in cui hanno perso la vita oltre 190 persone. Sul ...

