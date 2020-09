Colleferro, il racconto dell’amico difeso da Willy: ‘Si è messo tra me e loro, mi stavano picchiando. L’hanno colpito con calci e pugni’ (Di martedì 8 settembre 2020) È l’amico che Willy Monteiro Duarte voleva difendere dalla furia dei coetanei che l’hanno pestato a morte, e che ora sono accusati di averlo ucciso a calci e pugni. Federico Zurma, 21 anni, la notte di sabato è stato aggredito dai 4 ragazzi: a quel punto è intervenuto Willy. “Si è messo tra me e loro. Mi stavano picchiando quando ho visto Willy. Ha cercato di mettere pace, ma hanno iniziato a picchiarlo in quattro”, ha raccontato a Repubblica. “Uno di loro lo ha colpito con un calcio micidiale alla pancia. Willy è rimbalzato a terra, facendosi forza sulle braccia ha provato a rialzarsi, ma gli ha subito sferrato un pugno ... Leggi su ilfattoquotidiano

