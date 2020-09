Cointestazione auto: come si realizza, a chi conviene e quando (Di martedì 8 settembre 2020) La Cointestazione auto non è ipotesi così rara, tra gli automobilisti italiani. Si tratta infatti di una soluzione utilizzata soprattutto dai coniugi, ma non solo: anche genitori e figli o individui di nuclei familiari differenti potrebbero optare per la Cointestazione. Qui vogliamo cercare di capire come si fa la Cointestazione auto e se davvero conviene: ecco allora di seguito alcuni dettagli pratici dell’operazione. Se ti interessa saperne di più sulle conseguenze del conto corrente cointestato con l’ex-coniuge, clicca qui.Segui Termometro Politico su Google News Cointestazione auto: di che si tratta in concreto? Prima di vedere più da vicino la ... Leggi su termometropolitico

