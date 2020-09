Cesare Battisti, sconto di pena per buona condotta. Aveva iniziato lo sciopero della fame (Di martedì 8 settembre 2020) Cesare Battisti annuncia lo sciopero della fame e il rifiuto della terapia: “Esaurito ogni altro mezzo per far valere i miei diritti”. Con una lettera inviata al suo legale, Cesare Battisti ha annunciato l’inizio dello sciopero della fame. Inoltre l’ex terrorista ha annunciato il rifiuto della terapia per far valere i suoi diritti. Il detenuto, arrestato nel 2019 dopo 37 anni di latitanza, è in isolamento diurno. Cesare Battisti annuncia lo sciopero della fame e il rifiuto della trattativa “Avendo esaurito ogni altro mezzo per far valere i ... Leggi su newsmondo

MediasetTgcom24 : Cesare Battisti inizia lo sciopero della fame - Agenzia_Ansa : Cesare Battisti dal carcere: 'Comincio lo sciopero della fame' #ANSA - FratellidItalia : #Meloni: 'Dopo averla fatta franca per decenni, Cesare #Battisti non concepisce l'idea di dover restare in galera p… - meteosergio1 : Diritti,diritti diritti ecco cosa sa dire costui, ma quando uccideva per i suoi astrusi e farneticanti ideali calpe… - piergiuseppe36 : RT @GiorgiaMeloni: Dopo averla fatta franca per decenni, il terrorista Cesare #Battisti non concepisce l'idea di dover restare in galera pe… -