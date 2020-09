Caos banchi, per la ministra Azzolina sono solo "corbellerie" inventate ad arte (Di martedì 8 settembre 2020) "Ho letto diverse corbellerie in queste settimane. Un dibattito quasi surreale su questi banchi. Cifre date a caso, anche rispetto ai costi. Ho letto che il Governo sta sprecando denaro sulla scuola. Credo che ogni singolo euro speso per la scuola non sia perduto ma costituisca, invece, un investimento. Un investimento per il futuro dell'Italia". Lo ha detto la ministra dell'Istruzione, Luci Azzolina nell'Informativa al Senato. "Non abbiamo imposto una sola tipologia di banco, come ho continuato a leggere da più parti, ma semplicemente lo Stato, per la prima volta, si è preso la responsabilità di sostenere le scuole aiutandole a rinnovare gli arredi. Gli istituti, come ho già avuto modo di dire in queste settimane, ci hanno chiesto 2,4 milioni di banchi. Oltre 750 mila ... Leggi su iltempo

NicolaPorro : ?? Caos #scuola e non solo per via del #COVID19: migliaia di #insegnanti non vogliono rientrare in classe. La letter… - NicolaPorro : ?? A giugno #Conte e il suo #Governo avevano promesso 70.000 aule più grandi. Cos'è successo? @RicoAlessandro indaga… - tempoweb : Ritorno a #scuola, per la #Azzolina va tutto bene. Il caos #banchiarotelle? Solo 'corbellerie' ??… - AcidamenteBea : RT @augussori: Undici imprese vincitrici della gara d’appalto. Tra esse alcune non hanno mai costruito banchi. Alcuni prototipi risultano n… - Flik85141015 : RT @cronacadiroma: #8settembre #Caos #scuola a una settimana dalla ripresa -

Ultime Notizie dalla rete : Caos banchi Lazio, scuola senza banchi né docenti: è caos a una settimana dal via Corriere della Sera IX Municipio, scuole in ritardo: dalla manutenzione ai banchi, dagli insegnanti alle aule

(AGR) “ Pochi giorni e riapre la scuole, ma nel nostro territorio l’apertura si vive tra incertezze, dubbi, caos e scarica barile. Banchi monoposto in ritardo, mancanza di attrezzature per insegnanti ...

Frate (Misto), per mesi sterile dibattito su banchi a rotelle, senza affrontare priorità: stabilizzazione precari, GPS, DM, IRC

“I docenti, tutti, dovrebbero essere la risorsa principale del nostro paese. Invece, continuano ad essere ignorati e, molto spesso, finanche discriminati come sta accadendo con i diplomati magistrale” ...

(AGR) “ Pochi giorni e riapre la scuole, ma nel nostro territorio l’apertura si vive tra incertezze, dubbi, caos e scarica barile. Banchi monoposto in ritardo, mancanza di attrezzature per insegnanti ...“I docenti, tutti, dovrebbero essere la risorsa principale del nostro paese. Invece, continuano ad essere ignorati e, molto spesso, finanche discriminati come sta accadendo con i diplomati magistrale” ...