Calciomercato, ufficiale il trasferimento di Kolarov all’Inter. Bonaventura-Fiorentina: ci siamo (Di martedì 8 settembre 2020) Calciomercato, ufficiale il trasferimento di Kolarov al’Inter. Bonaventura ad un passo dalla Fiorentina. MILANO – E’ ufficiale il trasferimento di Aleksandar Kolarov all’Inter. Il difensore serbo ha firmato il contratto dopo le visite mediche passando in nerazzurro per la cifra di 1,5 milioni più 500 di bonus. Un rinforzo importante per Antonio Conte che seguiva da tempo il giocatore anche se non si era mai riusciti a chiudere l’affare. Il serbo andrà a ricoprire il ruolo di esterno di centrocampo nell’undici del tecnico leccese, ma all’occorrenza potrebbe giocare anche nei tre centrali. Una duttilità che ha facilitato la chiusura di questa ... Leggi su newsmondo

