Aula dice no a installazione stazione radio base in Municipio XIV (Di martedì 8 settembre 2020) Roma – “In Aula Giulio Cesare abbiamo approvato una mozione per fermare i lavori inerenti all’installazione di una stazione radio base per telefonia mobile nel Municipio XIV, cosi’ come richiesto dai cittadini residenti in localita’ ‘Cerquette Grandi’. Benche’ la mozione presentata da Fdi possa ritenersi ormai largamente superata – perche’ questa amministrazione sta gia’ da tempo lavorando sul tema e siamo ormai vicini alla sua soluzione – abbiamo deciso di esprimere in ogni caso parere favorevole perche’ riteniamo pienamente accoglibili le richieste mosse dai cittadini a cui abbiamo dato seguito con fatti concreti”. Lo scrive su Facebook la consigliera capitolina del M5S, Donatella Iorio. “A tal ... Leggi su romadailynews

borghi_claudio : @microcerotis @SHIN_Fafnhir Non ho votato in aula ma le pare così strano? Un politico fa quello che dice il program… - kcemi1 : Non diventiamo dei potenziali complici di queste tragedie.Un giorno una mia amica velata entra in aula e il profess… - Give_Me_Suga : @sistarppyong Qua dice che invieranno una mail per l'indicazione dell'aula ecc ?? Non ci fare troppo caso, mi viene… - abcfuckboy : @adruppp_ @milenareyees Hahahahahaahahahahahahaha como dice que es la mejor del aula - c_magistro : Il mistero dell' #universita ha dato indicazioni che se le aule nn rispettano il distanziamento si fa didattica a d… -

Ultime Notizie dalla rete : Aula dice Aula dice no a installazione stazione radio base in Municipio XIV RomaDailyNews Da Daverio a Chiesa passando per Bonaiuti: parla raramente, Giorgetti, ma quando parla dice moltissimo

Persino sulla sua pagina Facebook, che pure si chiama @giancarlogiorgettiofficial, l’ultimo post è del 9 settembre 2019 e in alto un avviso informa: “ATTENZIONE: Questa pagina NON è gestita direttamen ...

Milano, asili a turni, termometri e lite sui camici: «Aule come bolle per isolare i contagi»

La scena è la stessa ogni anno: i bambini più temerari lasciano le mani di mamma e papà appena varcato il cancello d’ingresso, i timorosi non si staccano dalle loro braccia. Ma è il ritorno, bramato d ...

Persino sulla sua pagina Facebook, che pure si chiama @giancarlogiorgettiofficial, l’ultimo post è del 9 settembre 2019 e in alto un avviso informa: “ATTENZIONE: Questa pagina NON è gestita direttamen ...La scena è la stessa ogni anno: i bambini più temerari lasciano le mani di mamma e papà appena varcato il cancello d’ingresso, i timorosi non si staccano dalle loro braccia. Ma è il ritorno, bramato d ...