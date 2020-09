Atp Kitzbuhel 2020: orari e ordine di gioco di mercoledì 9 settembre con Sinner (Di martedì 8 settembre 2020) La programmazione e l’ordine di gioco di mercoledì 9 settembre all’ATP di Kitzbuhel 2020. Accantonata la delusione di Flushing Meadows, Jannik Sinner è pronto a ripartire da Kitzbuhel con il primo incontro in programma contro Kohlschreiber. Il giovane tennista italiano scenderà in campo non prima delle 12:30 dopo la sfida tra Bublik e Hanfmann. Di seguito l’ordine di gioco completo. CENTRE COURT ore 10:30 – Bublik vs Hanfmann non prima delle 12:30 – Sinner vs Kohlschreiber a seguire – Novak vs Marterer a seguire – Feliciano Lopez vs Herbert COURT KUCHENMEISTER ore 10:30 Huesler vs Ruusuvuori a seguire – Delbonis vs Londero a seguire – Ramos ... Leggi su sportface

sportface2016 : #ATPKitzbuhel | Ecco l'ordine di gioco di mercoledì 9 settembre - sportface2016 : #tennis #ATPKitzbuhel: Andreas #Seppi eliminato nelle qualificazioni dal serbo #Djere - livetennisit : ATP Kitzbuhel: LIVE i risultati con il dettaglio del Day 1. In campo Andreas Seppi nel turno decisivo delle qualifi… - flamminiog : RT @federtennis: ?? #ATP Kitzbuhel: @AndreasSeppi avanti nelle quali! L'italiano sconfigge in rimonta 1-6 6-2 6-4 l'australiano Purcell e… - Tizianodago : RT @federtennis: ?? #ATP Kitzbuhel: @AndreasSeppi avanti nelle quali! L'italiano sconfigge in rimonta 1-6 6-2 6-4 l'australiano Purcell e… -