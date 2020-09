Arnold Schwarzenegger, il suo orologio è così grande che costa come un'auto (Di martedì 8 settembre 2020) L'orologio di Arnold Schwarzenegger sembra veramente all'altezza del suo proprietario. Con 1 metro e 88 centimetri di altezza e un peso di 113 chili, dovuti soprattutto ai muscoli, tutto ciò che riguarda l’attore deve essere proporzionalmente enorme. E tra un’immensa casa, un’imponente macchina e l’esagerata massa muscolare, anche ciò che porta al polso si distingue per le sue dimensioni. Nelle ultime settimane abbiamo individuato spesso l'attore divertirsi all'aria aperta mentre fa sport e non abbiamo potuto fare a meno di notare un vistoso dettaglio: il vistoso cronografo che indossa . reloj-Schwarzenegger.jpgGetty ImagesSul quadrante è riportato il nome del marchio italiano Panerai, specializzato in orologi di grandi dimensioni, e il modello al polso ... Leggi su gqitalia

Muscoli_info : RT @TheLaneDad: @Schwarzenegger Arnold is numero uno - thurinthurambar : RT @CharlieConese: Foto pubblicitarie di Arnold #Schwarzenegger e Grace #Jones per il film CONAN IL DISTRUTTORE (1984) di Richard #Fleische… - Muscoli_info : RT @zazoomblog: Arnold Schwarzenegger il suo orologio è così grande che costa come unauto - #Arnold #Schwarzenegger #orologi… - zazoomblog : Arnold Schwarzenegger il suo orologio è così grande che costa come unauto - #Arnold #Schwarzenegger… - Muscoli_info : RT @CharlieConese: Foto pubblicitarie di Arnold #Schwarzenegger e Grace #Jones per il film CONAN IL DISTRUTTORE (1984) di Richard #Fleische… -

Ultime Notizie dalla rete : Arnold Schwarzenegger Arnold Schwarzenegger, il suo orologio è così grande che costa come un'auto GQ Italia Arnold Schwarzenegger, il suo orologio è così grande che costa come un'auto

Durante le ultime settimane abbiamo ammirato l'orologio che Schwarzenegger porta al polso con un misto di smarrimento e invidia. Ecco tutto ciò che c’è da sapere su questo modello L'orologio di Arnold ...

Yakuza: Like a Dragon, intervista a George Takei 0

Abbiamo intervistato il leggendario attore americano George Takei, celebre per il suo ruolo nella serie Star Trek ma non solo, a proposito della collaborazione con SEGA per il prossimo episodio di Yak ...

Durante le ultime settimane abbiamo ammirato l'orologio che Schwarzenegger porta al polso con un misto di smarrimento e invidia. Ecco tutto ciò che c’è da sapere su questo modello L'orologio di Arnold ...Abbiamo intervistato il leggendario attore americano George Takei, celebre per il suo ruolo nella serie Star Trek ma non solo, a proposito della collaborazione con SEGA per il prossimo episodio di Yak ...