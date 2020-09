Angri, il sindaco Ferraioli lancia i comizi social (Di martedì 8 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAngri (Sa) – Stop ai comizi in piazza ad Angri. Il sindaco uscente, Cosimo Ferraioli ha deciso di spostare in agorà virtuali il suo confronto con gli elettori al fine di tutelare la popolazione dal possibile rischio di contagio. Così da stasera i dibattiti saranno sul suo profilo social ed andranno a sostituire gli incontri pubblici. Per il sindaco uscente un doppio risultato che, oltre a garantire sicurezza, consentirà anche di abbattere muro del dialogo unilaterale per convergere su un confronto più costruttivo e partecipato. Durante i live, il primo cittadino risponderà alle domande degli elettori. Oltre al sindaco, sono altri 4 i candidati per le prossime elezioni ... Leggi su anteprima24

VoceDiStrada : Angri. Morte autotrasportatore, sindaco Ferraioli:'Giorni tristi per la comunità' - occhio_notizie : Il sindaco Ferraioli parla di focolaio e si rivolge ai cittadini: 'Non dobbiamo assolutamente abbassare la guardia'… - salernonotizie : Angri, appello del sindaco dopo gli ultimi 2 positivi: “Usate sempre la mascherina” -

Ultime Notizie dalla rete : Angri sindaco Angri, il sindaco Ferraioli lancia i comizi social anteprima24.it Pozzuoli, il sindaco: "Quanto sta accadendo all'interno della società "Puteolana 1902" mi lascia perplesso ed assolutamente preoccupato"

«Quanto sta accadendo all'interno della società "Puteolana 1902", con evidenti manifestazioni di dissenso da parte dei tifosi, mi lascia perplesso ed assolutamente preoccupato in vista della stagione ...

Elezioni ad Angri, Ferraioli: "Rinunciamo ai comizi in piazza"

Il Candidato Sindaco di Angri, Cosimo Ferraioli ha deciso di non effettuare nessun comizio tradizionale in piazza, in virtù delle norme anticovid. Questa decisione è relativa alla propria coalizione d ...

«Quanto sta accadendo all'interno della società "Puteolana 1902", con evidenti manifestazioni di dissenso da parte dei tifosi, mi lascia perplesso ed assolutamente preoccupato in vista della stagione ...Il Candidato Sindaco di Angri, Cosimo Ferraioli ha deciso di non effettuare nessun comizio tradizionale in piazza, in virtù delle norme anticovid. Questa decisione è relativa alla propria coalizione d ...