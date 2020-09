Analisi Auditel del mattino di lunedì 7 settembre 2020 (Di martedì 8 settembre 2020) Si parte alle ore 7 con la curva blu di Unomattina e quella arancione della Prima pagina del Tg5 assieme sulla linea del 15% di share, poi la fame delle breaking news tipica di quell'ora fa andare al comando la curva arancione di Canale 5. La sfida dei Tg delle ore 8 vinta nettamente dalla curva blu del Tg1 che arriva al 24% di share, subito seguita dalla curva arancione del Tg5 che si ferma al 19% di share, con la linea verde di Agorà che tocca il picco del 10%, ma poi cala. A seguire c'è la curva di Rai1 risulta sempre al comando, seppur in calo, scendendo fin vero la linea del 15% di share, valore questo mantenuto stabilmente da Storie italiane. Segue da vicino la curva di Canale 5 con mattino 5, mentre la curva di Ogni mattina su Tv8 è ultima. Analisi Auditel del mattino di lunedì 7 ... Leggi su blogo

toysblogit : Analisi Auditel del mattino di lunedì 7 settembre 2020 - toysblogit : Analisi Auditel del pomeriggio di lunedì 7 settembre 2020 - bubinoblog : ANALISI AUDITEL DEL POMERIGGIO DI LUNEDI' 7 SETTEMBRE 2020 - Francesco_San83 : Questa mattina si aspettano i dati #auditel come si aspettano i risultati delle analisi del sangue ?????? - CinguettaTV : RT @CinguettaTV: ?Analisi andamento ascolti relativa mese di Agosto per gruppo televisivo. Ottima crescita per #Mediaset. #ascolti #as… -

Ultime Notizie dalla rete : Analisi Auditel Analisi Auditel del pomeriggio di mercoledì 19 agosto 2020: il caso del piccolo Gioele fa esplodere Vita in diretta estate TVBlog.it Ascolti tv e share delle trasmissioni in prima serata di martedì 25 agosto

Analisi Auditel del mattino di mercoledì 26 agosto 2020. Di Hit giovedì 27 agosto 2020. L'andamento degli ascolti del mattino di ieri. Si parte alle ore 7 con la curva blu di Unomattina al… Leggi ...

Ascolti Tv di Lunedì 24 Agosto: ‘Pietro Mennea’ si aggiudica la serata, 14.3% di share

Analisi Auditel del mattino di mercoledì 26 agosto 2020. Di Hit giovedì 27 agosto 2020. L'andamento degli ascolti del mattino di ieri. Si parte alle ore 7 con la curva blu di Unomattina al… Leggi ...

Analisi Auditel del mattino di mercoledì 26 agosto 2020. Di Hit giovedì 27 agosto 2020. L'andamento degli ascolti del mattino di ieri. Si parte alle ore 7 con la curva blu di Unomattina al… Leggi ...Analisi Auditel del mattino di mercoledì 26 agosto 2020. Di Hit giovedì 27 agosto 2020. L'andamento degli ascolti del mattino di ieri. Si parte alle ore 7 con la curva blu di Unomattina al… Leggi ...