Al via Gustaminori, ricostruita in 3D la vita della Villa Romana (Di martedì 8 settembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiMinori (Sa) – “Per la prima volta presenteremo alla stampa ed al pubblico un videomapping in 3 D nella location della Villa Romana di Minori risalente al I Secolo d.C. ed ecco che vedremo la creazione di questa meravigliosa Villa, come era, ma anche i personaggi che parleranno e passeggeranno all’interno degli ambienti in 3 D, gli incontri, gli eventi ludici, poi l’eruzione del Vesuvio, la sua distruzione. Vivremo tutto in versione notturna e come se fossimo fisicamente presenti nel I Secolo d.C. con effetti speciali che sorprenderanno. Il tutto all’interno della stessa Villa Romana di Minori. Il pubblico, seguendo le norme anti Covid, verrà accolto da attori e personaggi in costumi di ... Leggi su anteprima24

L'accesso al pubblico sarà consentito in un numero contingentato con prenotazione obbligatoria nominativa da effettuarsi su gustaminori.eventbrite.it. L'elenco nominativo sarà conservato per 15 giorni ...

Per la prima volta in assoluto in videomapping il 3 D che ricostruisce la Villa Romana di Minori del I Secolo d.C.

Dall’11 al 13 Settembre ben tre eventi serali, ogni giorno alle 20 – 21 e 15 e 22 e 30, offriranno l’opportunità di vedere la Villa come era e anche l’eruzione del Vesuvio. Porpora: “La Villa Romana r ...

