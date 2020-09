A Torino carabinieri stroncano un giro di usura: 17 arresti (Di martedì 8 settembre 2020) usurai prestavano a tassi altissimi denaro ottenuto con il traffico di stupefacenti. I carabinieri hanno Stroncato un giro di usura a Torino e nell'hinterland. Oltre 100 militari del comando provinciale di Torino hanno eseguito 17 misure cautelari in carcere, emesse dal gip del tribunale di Ivrea su richiesta della Procura. I reati contestati a vario titolo sono concorso in usura, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, porto abusivo d'arma da fuoco, riciclaggio e traffico internazionale di autovetture rubate. Le indagini sono partite dal suicidio di una delle vittime di usura, che non riusciva a pagare i debiti con tassi d'interesse pari al 94% e hanno portato alla luce anche episodi di ricettazione e riciclaggio di auto di lusso ... Leggi su ilfogliettone

_Carabinieri_ : #Torino: gruppo di usurai prestava denaro proventi del traffico di stupefacenti. Arrestati dai #Carabinieri. L’inda… - TgrPiemonte : A Torino, usurai prestavano denaro ottenuto con il traffico di stupefacenti. I @_Carabinieri_ arrestano 17 persone.… - _Carabinieri_ : Torino: “truffatori 2.0” con POS mobile a domicilio per raggirare anziani inducendoli a firmare falsi contratti e a… - AGR_web : Torino. Usurai prestavano denaro ottenuto con il traffico di stupefacenti, 17 arresti dei Carabinieri Torino, dall’… - AlbertoEnricoA2 : RT @_Carabinieri_: #Torino: gruppo di usurai prestava denaro proventi del traffico di stupefacenti. Arrestati dai #Carabinieri. L’indagine… -

Ultime Notizie dalla rete : Torino carabinieri Avvicendamento di Ufficiali al Comando Provinciale dei carabinieri TorinOggi.it Coltiva marjuana in un boschetto vicino casa: deunciato 27enne

SORANO. Nella serata del 4 settembre i carabinieri della compagnia Pitigliano hanno individuato e sequestrato una piantagione di marijuana in accrescimento vicino a Sorano. I carabinieri hanno tenuto ...

Torino, suicida perché non può pagare il debito: usurai chiedono i soldi alla famiglia

Devastato dall’impossibilità di pagare l’enorme debito contratto con gli usurai, aveva deciso di denunciare tutto e poi si era tolto la vita pensando di poter almeno mettere al sicuro la famiglia ma s ...

SORANO. Nella serata del 4 settembre i carabinieri della compagnia Pitigliano hanno individuato e sequestrato una piantagione di marijuana in accrescimento vicino a Sorano. I carabinieri hanno tenuto ...Devastato dall’impossibilità di pagare l’enorme debito contratto con gli usurai, aveva deciso di denunciare tutto e poi si era tolto la vita pensando di poter almeno mettere al sicuro la famiglia ma s ...