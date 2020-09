"WPT Sardegna Open 2020": al via a Cagliari (Di lunedì 7 settembre 2020) Cagliari, 7 settembre 2020 - Il Padel mondiale sbarca a Cagliari dal 6 al 13 settembre. Per la prima volta una regione italiana ospiterà una prova del 'World Padel Tour', il circuito mondiale che ... Leggi su corrieredellosport

Fra7russo : RT @Angi_tech: ?? Dai nostri amici di Sportclubonline siamo lieti di ricondividere questa interessante iniziativa. ?? Al via il programma uff… - ViolaManfredi : RT @Angi_tech: ?? Dai nostri amici di Sportclubonline siamo lieti di ricondividere questa interessante iniziativa. ?? Al via il programma uff… - AlfonsoFabrini : RT @Angi_tech: ?? Dai nostri amici di Sportclubonline siamo lieti di ricondividere questa interessante iniziativa. ?? Al via il programma uff… - iCarryIT : RT @Angi_tech: ?? Dai nostri amici di Sportclubonline siamo lieti di ricondividere questa interessante iniziativa. ?? Al via il programma uff… - ConfassCom : RT @Angi_tech: ?? Dai nostri amici di Sportclubonline siamo lieti di ricondividere questa interessante iniziativa. ?? Al via il programma uff… -