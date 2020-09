Venezia 77: “Guerra e pace”: così si costruisce l’immagine dei conflitti (Di lunedì 7 settembre 2020) Uomini in marcia, edifici distrutti, città rase al suolo, parate, armamenti, civili in fuga, esecuzioni, morte. Immagini che conosciamo, altre invece sono state escluse per sempre al nostro sguardo. Scattate o riprese con strumenti professionali, qualche volta di fortuna, oggi anche coi telefonini. Uno dei preziosi archivi di Guerra e pace. La guerra e le immagini che la rappresentano. Una lunga storia che la coppia di documentaristi Martina Parenti e Massimo D’Anolfi in Guerra e pace, presentato in Orizzonti, scandisce in 4 capitoli, passato remoto, passato prossimo, presente e futuro. Per ognuno dei momenti i due cineasti scelgono una grande istituzione internazionale, luoghi ristretti in cui accade moltissimo, eloquenti teatri di una rappresentazione che dà vita a un’unica geografia. L’intuizione davanti a un’ambasciata Del resto ... Leggi su iodonna

