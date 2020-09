Ufficiale: Sheffield United, arrivano Ampadu, Bogle e Lowe (Di lunedì 7 settembre 2020) Tris di rinforzi per lo Sheffield United: annunciati ufficialmente il difensore Ethan Ampadu, in prestito dal Chelsea e dei terzini Jayden Bogle e Max Lowe, prelevati a titolo definitivo dal Derby County. It’s official. A hat-trick of signings for United. pic.twitter.com/HjIRQloi2o — Sheffield United (@SheffieldUnited) September 7, 2020 Foto: Twitter Sheffield United L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

