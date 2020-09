Ufficiale: Quaresma riparte dal Vitòria Guimaraes (Di lunedì 7 settembre 2020) A 36 anni Ricardo Quaresma riparte dal Vitoria Guimaraes, club portoghese che gli ha riservato un’accoglienza da re, come testimoniato dall’annuncio sui social ufficiali del club. L’ex Inter, noto per la sua trivela, si era svincolato dal suo ultimo club, il turco Kasımpaşa, Long Live the KING A Dinastia uaresma começa agora@07RQuaresma pic.twitter.com/9XoMungfDq — Vitória Sport Clube (@VitoriaSC1922) September 7, 2020 Foto: Sportsman L'articolo Ufficiale: Quaresma riparte dal Vitòria Guimaraes proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

