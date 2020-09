Tundo, entro ottobre il pagamento del Tfr ai dipendenti (Di lunedì 7 settembre 2020) La Città è al fianco dei lavoratori della ditta Tundo, ditta che si occupa del trasporto disabili e scolastico per il Comune, e che sta tardando il pagamento del Tfr ai dipendenti. Rispondendo a un’interpellanza di Silvio Magliano l’assessore Antonietta Di Martino ha rassicurato: “La Città non ritiene negoziabile il pagamento degli emolumenti dovuti, abbiamo richiamato con insistenza l’impresa ad adempiere e l’azienda ha dato il mese di ottobre come tempistica ultima per provvedere. “L’azienda – ha spiegato Di Martino – ha comunicato che per il 50% dei lavoratori interessati il tfr è stato pagato e che il ritardo è dovuto a errori nella contabilità e amministrazione, avendo erogato due volte alle stesse ... Leggi su nuovasocieta

PESARO Trasporti con lo scuolabus, nuovo confronto ieri fra Servizi Educativi comunali, assessorato alla Mobilità e l'azienda leccese Tundo, che ha in appalto il servizio. «Entro metà settimana commen ...

