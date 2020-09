Scontro auto-moto, morto Davide Brunetto di 27 anni: sarebbe diventato a breve papà (Di lunedì 7 settembre 2020) Scontro auto-moto, morto Davide Brunetto di 27 anni. Grave incidente frontale tra auto e moto a Capaccio-Paestum, morto Davide Brunetto, 27 anni, che era alla guida dello scooter, coinvolto nel tragico Scontro in località Rettifilo a Capaccio-Paestum (Salerno). Il violentissimo impatto è avvenuto nel pomeriggio di sabato 5 settembre. Davide sarebbe diventato papà a breve. Scontro frontale tra auto e moto a Capaccio-Paestum, mortoDavide Brunetto, 27 ... Leggi su limemagazine.eu

marcusPiero : Mercedes investe un cinghiale in A4, maxi-scontro e carambola fra 5 auto con 7 feriti: grave una donna - varesenews : Scontro con un camion ad Albizzate, auto fuori strada - celsoocolorado : Mercedes investe un cinghiale in A4, maxi-scontro e carambola fra 5 auto con 7 feriti: grave una donna - Giovann00582190 : Scontro tra auto e moto sulla Statale 16, i mezzi prendono fuoco - AleRepossi : #Incidente a Ceretto Lomellina (#Pavia), muore un uomo di 52 anni. In uno scontro tra un'auto e un furgone - -

Ultime Notizie dalla rete : Scontro auto Fvg, scontro auto-scooter: uomo all'ospedale triestecafe.it Milano. Mobilità in bilico tra futuro green e sicurezza

L'Assessore De Corato lancia l'allarme: troppi incidenti che coinvolgono bici e monopattini. E' davvero così? La lotta tra mobilità alternativa e strumentalizzazione politica ...

Incidente, scontro tra due auto sulla Cassia Nord a Viterbo. Un ferito in ospedale

. L'incidente è avvenuto intorno a mezzogiorno all'altezza del kartdromo. Per cause ancor da accertare due auto si sono scontrate frontalmente mentre uno dei veicoli stava svoltando. Sul posto sono in ...

L'Assessore De Corato lancia l'allarme: troppi incidenti che coinvolgono bici e monopattini. E' davvero così? La lotta tra mobilità alternativa e strumentalizzazione politica .... L'incidente è avvenuto intorno a mezzogiorno all'altezza del kartdromo. Per cause ancor da accertare due auto si sono scontrate frontalmente mentre uno dei veicoli stava svoltando. Sul posto sono in ...