Raddoppia L’Ispettore Barnaby 18 su Giallo, in onda in prima tv anche lunedì 7 settembre (Di lunedì 7 settembre 2020) Non uno ma due appuntamenti con L’Ispettore Barnaby 18 su Giallo: il canale 38 del digitale terrestre Raddoppia la messa in onda della storica serie inglese Midsomer Murders, meglio nota in Italia col titolo che prende il nome dal suo protagonista, aggiungendo alla programmazione del giovedì anche quella del lunedì.La messa in onda de L’Ispettore Barnaby 18 su Giallo, partita lo scorso giovedì 3 settembre, Raddoppia con un secondo appuntamento lunedì 7 settembre, col terzo dei sei episodi della stagione, dal titolo Rompere la Catena.Ecco la trama dell’episodio in onda in prima tv su Giallo alle 21.20 di ... Leggi su optimagazine

