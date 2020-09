Rabbia social per il ragazzo ucciso a Colleferro. Spunta un quinto indagato (Di lunedì 7 settembre 2020) Omicidio di Colleferro – c’è un altro indagato, una quinta persona sembrerebbe essere implicata nell’assassinio di Willy. Si tratta di un coetaneo di Mario Pincarelli, Francesco Belleggia e dei fratelli Bianchi, al volante della vettura che trasportava i quattro presunti aggressori. Gli investigatori, però, specificano che “non ci sono gli estremi per l’arresto vista l’assenza di testimonianze univoche sul suo coinvolgimento” dato che non avrebbe partecipato materialmente al pestaggio di Willy. Anche gli altri quattro soggetti individuati dagli inquirenti, nel frattempo negano il loro coinvolgimento nel pestaggio che ha provocato la morte di Willy Monteiro Duarte di soli 21 anni. Pincarelli e Belleggia, a seguito di un colloquio con i legali, hanno scaricato le colpe sui fratelli Bianchi.I ... Leggi su quotidianpost

matteosalvinimi : Vergognoso leggere sui social persone (più o meno famose) che augurano il peggio a Berlusconi. Forza e in bocca al… - repubblica : Ragazzo ucciso a Colleferro, post Facebook di uno degli arrestati dopo il delitto. E monta la rabbia sui social [di… - Franci_Gambo : RT @repubblica: Ragazzo ucciso a Colleferro, post Facebook di uno degli arrestati dopo il delitto. E monta la rabbia sui social [di CLEMENT… - Notiziedi_it : Colleferro, la rabbia degli amici di Willy: «Tutti sapevano che i fratelli Bianchi erano violenti». Minacce e insul… - MircoScatizzi : RT @repubblica: Ragazzo ucciso a Colleferro, post Facebook di uno degli arrestati dopo il delitto. E monta la rabbia sui social [di CLEMENT… -

Ultime Notizie dalla rete : Rabbia social Social, Lodo Guenzi: "L'uso smodato genera rabbia, anche nei più colti" Adnkronos Willy Monteiro, ira a Colleferro: «I fratelli Bianchi sono furie, si sapeva». Uno aspetta un figlio

Willy Monteiro, Colleferro fatica a riprendersi dopo le follie nella notte tra sabato e domenica. Il giovane, 21 anni, è stato colpito a calci e pugni, anche in testa, fino a rimanere esanime sull'asf ...

Gabriele e Marco Bianchi sui social: il video da ridere dopo la morte di Willy Zingaretti: «Voleva fare il cuoco, gli intitoleremo un alberghiero»

L’ultimo contenuto pubblicato sul suo profilo Facebook da Gabriele Bianchi, arrestato assieme al fratello Marco con l’accusa di omicidio preterintenzionale nel pestaggio che ha provocato la morte di W ...

Willy Monteiro, Colleferro fatica a riprendersi dopo le follie nella notte tra sabato e domenica. Il giovane, 21 anni, è stato colpito a calci e pugni, anche in testa, fino a rimanere esanime sull'asf ...L’ultimo contenuto pubblicato sul suo profilo Facebook da Gabriele Bianchi, arrestato assieme al fratello Marco con l’accusa di omicidio preterintenzionale nel pestaggio che ha provocato la morte di W ...