POCO X3 NFC ufficiale: display a 120 Hz e tanto altro davvero a “poco” (Di lunedì 7 settembre 2020) Con i 120 Hz e l'audio stereo sui 200 euro, l'obiettivo di POCO X3 è quello di ridare entusiasmo ai fan che avevano mal digerito POCO F2 Pro L'articolo POCO X3 NFC ufficiale: display a 120 Hz e tanto altro davvero a “POCO” proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid

Il Poco X3 NFC è finalmente ufficiale, proprio oggi Poco, realtà satellite dell'universo di Xiaomi, ha tolto il velo ad uno degli smartphone più richiesti ed attesi di tutto il 2020. In vendita solo o ...